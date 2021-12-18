Бойовики за добу обстрілювали позиції ООС чотири рази – штаб

Російські гібридні війська чотири рази порушували режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю», – йдеться в зведенні.

За даним штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь. Від початку доби порушень з боку бойовиків не фіксували.

Незаконні збройні угруповання звинувачують Збройні сили в порушенні режиму тиші та перешкоджанні роботі ОБСЄ. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.