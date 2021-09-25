Протягом доби бойовики 14 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Російські гібридні війська 14 разів порушили режим припинення вогню протягом доби 24 вересня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил, у тому числі двічі – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї.

За спостереженнями штабу, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення «значно зросла».

«В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 міліметри та 120 міліметрів. Також міномети були задіяні поблизу Верхньоторецького, окупанти випустили 17 мін калібру 120 міліметрів. Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів», – йдеться в зведенні.

Обстріли із застосуванням, зокрема, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї фіксували поблизу Лебединського, Новозванівки, Водяного, чотири рази – поблизу Золотого-4.

«Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17. Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк противник здійснив дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2. Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння», – заявляють у штабі.

За даними командування ООС, протягом доби ніхто з українських військових внаслідок обстрілів не постраждав. Від початку доби 25 вересня порушень режиму припинення вогню не фіксували.

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Незаконне збройне угруповання «ЛНР» звинуватило Збройні сили в обстрілі окупованої ним території 24 вересня. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило заяв про перебіг бойових дій за попередню добу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.