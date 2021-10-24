Бойовики тричі порушили режим тиші в зоні бойових дій – штаб

Російські гібридні сили тричі протягом дня 24 жовтня порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

При цьому, за зведенням, бойовики один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

«В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи Мінські домовленості.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв про перебіг бойових дій 24 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.