За день на Донбасі – три обстріли, один військовий поранений

Російські гібридні війська тричі порушували режим припинення тиші протягом доби 11 грудня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Кам’янка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться в зведенні.

Внаслідок обстрілу один український військовий дістав поранення. Як повідомляє командування, його евакуювали до лікарні, його стан здоров’я задовільний.

«Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – повідомляє штаб.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило про обстріл Збройними силами окупованих територій. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про перебіг бойовий дій 11 грудня.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.