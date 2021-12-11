Ситуація на фронті: штаб повідомляє про 6 обстрілів за добу і затримання бойовиками патруля СММ

Російські гібридні війська шість разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил протягом доби 10 грудня. Про це повідомив штаб ООС вранці 11 грудня.

Штаб зафіксував обстріли поблизу Піщаного, Новотошківського, Попасної, Майорська, Південного та Новоолександрівки. При цьому використовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 міліметри та стрілецька зброя.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Станом на 7 годину ранку, 11 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило напередодні про обстріл окупованої території, внаслідок якої нібито загинув один із його учасників. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає. Угруповання «ЛНР» не робило заяв про обстріли 10 грудня.

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Штаб також заявляє про розміщення російської військової техніки на окупованій території з порушенням Мінських домовленостей із посиланням на дані спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Поміж іншого, спостерігачі фіксували розміщення систем «Град», гаубиць, танків, мінометів, протитанкових гармат. Також у місті Луганськ було зафіксоване пересування чотирьох БТР у складі колони.

Також командування ООС заявляє про перешкоди в роботі Спеціальної моніторингової місії з боку бойовиків. Зокрема, 9 грудня вони тимчасово затримували патруль СММ, у складі якого перебував заступник голови Місії.

«9 грудня на блокпості біля південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золоте та на блокпості в районі Молодіжне збройні формування РФ не пропустили патрулі СММ на тимчасово окуповану територію. Цього ж дня патруль Місії, у складі якого перебував заступник Голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон, був затриманий на блокпості збройних формувань РФ в районі Оленівка, де був змушений перебувати понад дві години через, нібито, відсутність у збройних формувань РФ інформації про пересування даного патруля», – йдеться в повідомленні штабу.

Згідно з позицією командування ООС, ці дії з боку незаконних збройних формувань свідчать про ведення «активних заходів бойової підготовки задля створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення, а також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.