Штаб ООС зафіксував два обстріли бойовиків за попередню добу

Російські збройні сили двічі порушували режим припинення вогню протягом доби 13 серпня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Обстріли фіксували поблизу Невельського – з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також у напрямку Південного – з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Як повідомляв штаб напередодні, внаслідок обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення, обидва зараз у лікарні.

«На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в зведенні.

На 7 годину ранку 14 серпня у штабі не фіксували порушень режиму припинення вогню.

Незаконні збройні формування не робили наразі заяв про перебіг бойових дій 13 серпня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.