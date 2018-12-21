Протягом доби штаб ООС зафіксував три обстріли

За добу 21 грудня бойовики незаконних збройних угруповань тричі порушили режим припинення вогню, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

«Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 120 мм позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених Чермалик, Лебединське на Маріупольському напрямку», – йдеться в заяві штабу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 21 грудня (карта)

Згідно з нею, поранених та загиблих серед військовослужбовців Збройних сил України протягом дня 21 грудня немає.

Незаконні збройні угруповання про обстріли з боку ЗСУ 21 грудня не заявляли.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.