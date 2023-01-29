Російська армія здійснила 35 авіаційних ударів та більш ніж 65 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Українські Повітряні сили за добу 28 січня завдали чотирьох ударів по районах зосередження військ РФ, а ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«За добу, 28 січня, російські окупанти завдали одного ракетного та 32 авіаційних ударів і здійснили понад 65 обстрілів із РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей», – уточнили в Генштабі.

Крім того відомо, що армія РФ продовжує наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.

«Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Діброва та Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Перемога та Вугледар у Донецькій області», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Міноборони повідомили про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Повідомлялося про важкі бої і що армія РФ застосувала значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Розпочалася триста сорокова доба російського широкомасштабного вторгнення.