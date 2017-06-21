Коаліція проти «Ісламської держави» підтвердила ліквідацію чільного муфтія угруповання

Коаліція під проводом США, що здійснює повітряні удари проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», підтвердила загибель чільного клірика угруповання внаслідок повітряного удару.

Як мовиться в повідомленні коаліції, Туркі бін Алі, що був самозваним «великим муфтієм» екстремістського угруповання, загинув унаслідок удару в Сирії ще наприкінці травня, 31-го числа.

Прихильники екстремістів і активісти ще тоді повідомляли про його загибель, але офіційних підтверджень ні з якого боку не було.

Клірик, за повідомленнями, видавав релігійні виправдання поневоленню екстремістами-сунітами сотень жінок із етнорелігійної меншини єзидів, а також сприяв створенню відділку угруповання «Ісламська держава» в Лівії.

Коаліція заявила, що «муфтій» був представником кола найбільш наближених до провідника «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. За даними коаліції, Туркі бін Алі відіграва центральну роль у рекрутуванні іноземних бійців до лав угруповання і у провокуванні терористичних нападів по всьому світі. За таку діяльність від перебував під санкціями США.