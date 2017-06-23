Укргідрометцентр прогнозує спеку наступного тижня

Український гідрометцентр прогнозує спеку наступного тижня – за сьогоднішніми даними, максимальна температура сягатиме 30-35 градусів тепла.

Як повідомляє гідрометцентр, завтра, 24 червня, у південній частині, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях будуть короткочасні дощі, грози, подекуди сильний дощ, град та шквали 15-20 метрів за секунду, а на решті території – місцями невеликий короткочасний дощ.

За даними синоптиків, температура вдень 21-26 градусів тепла, вночі 13-18 градусів, на півдні країни вдень 25-30 градусів, вночі – 16-21.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що у Києві завтра місцями буде невеликий короткочасний дощ, вдень 22-24 градусів тепла.