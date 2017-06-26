Насіров із суду не виходить, попри закінчення терміну дії попереднього запобіжного заходу

У Солом’янському райсуді Києва триває засідання у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, о 18:00 закінчився термін зобов’язань Насірова щодо чинного запобіжного заходу, поки що він не виходив.

Сьогодні суд розглядає клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу Насірову. Суд вирішив зробити частково закритим розгляд клопотання, оскільки під час розгляду розголошуються дані про стан здоров’я, а Насіров виступає проти цього.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід продовжили до 26 червня.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.