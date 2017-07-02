Штаб: сьогодні на Донбасі поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, ситуація у зоні бойових дій на Донбасі покращилася – підтримувані Росією бойовики знизили бойову активність вздовж усієї лінії зіткнення, сьогодні чотири рази порушували режим припинення вогню.

За даними штабу, на Луганщині сепаратисти обстріляли опорні пункти Збройних сил України біля Станиці Луганської з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а з мінометів калібру 120 міліметрів біля Кримського.

На донецькому напрямку, як повідомляють у прес-центрі, бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші, зокрема, в обстрілах околиць Донецька, Докучаєвська, Горлівки і Саханки.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.