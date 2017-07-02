Луценко: щодо деяких нинішніх міністрів проводиться розслідування

Генеральний прокуратур України Юрій Луценко заявляє, що щодо деяких нинішніх міністрів проводиться розслідування. Про це він сказав в інтерв’ю програмі «Час. Підсумки» на «5 каналі».

«Я не можу виключити як нових подань на народних депутатів, так і дій щодо чинних міністрів. Така в нас робота. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі в нас є запитання і до чинних і колишніх міністрів. І вони також пройшли по якійсь окремій партійній квоті коаліційного уряду», – зазначив Луценко.

При цьому генпрокурор не уточнив прізвищ міністрів.

Минулого тижня у Верховну Раду внесли подання про зняття депутатської недоторканності щодо п’яти депутатів.

29 червня Луценко повідомив, що вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, обрання запобіжного заходу народному депутатові Михайлові Добкіну.

10-14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.