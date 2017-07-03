Айвазовська: в Адміністрації президента заявляють, що фракції не вносили нових кандидатур до ЦВК

В Адміністрації президента України заявляють, що парламентські фракції не вносили нових кандидатур до Центральної виборчої комісії. Про це йдеться у відповіді адміністрації на запит координатора парламентських і виборчих програм «Опора» Ольга Айвазовська.

Вона опублікувала копію документа на своїй сторінці Facebook.

21 червня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі «5 каналу» заявила, що фракції парламенту подали президенту нові кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії.

На сьогодні семирічний термін повноважень сплив у 13-ти з 15-ти членів ЦВК, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

У червні 2016 року президент України Петро Порошенко запропонував звільнити 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, серед яких голова ЦВК Михайло Охендовський і його заступники Андрій Магера та Жанна Усенко-Чорна.

Однак спікер парламенту Андрій Парубій восени минулого року заявив, що вони не знаходять підтримки депутатів і що президент готовий у разі потреби змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями й обговорення їхніх пропозицій.