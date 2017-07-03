Справи щодо держзради 5 кримських екс-депутатів направили до суду – прокуратура

Прокуратура Криму, яка працює при Генпрокуратурі, направила до суду обвинувальні акти стосовно п’ятьох колишніх депутатів Верховної Ради Криму, яких звинувачують у державній зраді.

Як повідомляє прес-служба відомства, у ході розслідування «отримані беззаперечні докази того, що в березні 2014 року ці депутати надали допомогу і сприяли окупації Криму, вони незаконно ухвалили низку постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим».

Загалом прокуратура АРК направила до суду 47 обвинувальних актів щодо колишніх депутатів Верховної Ради Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низкуекономічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».