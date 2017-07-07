Ранковий ефір Радіо Свобода: депутатів за кермом прирівняли у правах до інших автомобілістів?

Депутата позбавили водійських прав, чого чекати решті автомобілістів? Навіщо МВФ потрібен ринок землі в Україні? Що ділитимуть Трамп із Путіним?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та народний депутат Микола Паламарчук; народні депутати Олексій Мушак та Іван Мірошніченко; експерти з міжнародних відносин Максим Ялі та Микола Белисков.