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07 Липень 2017, Київ 07:20
Новини | Події

Ранковий ефір Радіо Свобода: депутатів за кермом прирівняли у правах до інших автомобілістів?

Депутата позбавили водійських прав, чого чекати решті автомобілістів? Навіщо МВФ потрібен ринок землі в Україні? Що ділитимуть Трамп із Путіним?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та народний депутат Микола Паламарчук; народні депутати Олексій Мушак та Іван Мірошніченко; експерти з міжнародних відносин Максим Ялі та Микола Белисков.

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