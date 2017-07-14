У штабі АТО заявляють про зменшення обстрілів на Донбасі

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі зменшилася кількість обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Як повідомляє прес-центр штабу, сепаратисти 9 разів порушили режим припинення вогню.

За даними штабу, на маріупольському напрямку біля Красногорівки сепаратисти випустили по опорних пунктах Збройних сил України 6 мін калібру 120 міліметрів і 16 мін калібру 82 міліметри, а з гранатометів – біля Широкина, Павлополя, Гнутова.

На донецькому напрмаку, як повідомляють у прес-центрі, бойовики з озброєння БМП, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали селище Луганське.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що сьогодні вдень українські військові з мінометів обстріляли Комінтернове (нині Пікузи). В угрупованні «ЛНР» стверджують про чотири порушення режиму тиші з боку ЗСУ минулої доби.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.