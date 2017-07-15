Афганістан: вибух зруйнував школу у Кундузі, загиблих немає

В Афганістані 15 липня вибух зруйнував школу у північній провінції Кундуз, повідомляють місцеві посадовці.

Троє людей, серед яких шкільний охоронець, були поранені, інформує поліція.

За повідомленням представника місцевої ради Саєда Ассадуллага Садата, ще щонайменше 4 людини поранені у сусідніх будинках друзками розбитого скла.

Дітей під час вибуху у школі не було через ранній час.

Наразі невідомо, хто відповідальний за вибух.

Афганські посадовці, серед яких речник провінції Кундуз Махфозулла Акбарі заявляє, що це сталося у результаті повітряних ударів США.

Речник угруповання «Талібан» Забіхулла Муджахід заявив, що «літаки завойовників» бомбардували школу у Кундузі.

Тим часом речник сил США в Афганістані Вільям Салвін у коментарі Радіо Свобода назвав інформацію про авіаудари США по школі у Кундузі «брехливою». За його словами, американські військові проводили операцію у цій провінції, але їхніми мішенями були позиції талібів. Він назвав операцію успішною. Вільям Салвін каже, що афганські чиновники повідомили йому, що причиною вибуху у школі став вогонь на кухні.