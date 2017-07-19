ООН: внаслідок авіаудару в Ємені загинули щонайменше 20 цивільних

Агентство ООН у справах біженців заявляє про загибель щонайменше 20 цивільних, серед яких діти, внаслідок авіаудару в Ємені.

У заяві агентства від 19 липня вказано, що авіаудар був здійснений 18 липня у південно-західній провінції Таез.

Згідно з повідомленням, більшість загиблих були членами однієї родини.

«Цей випадок ще раз демонструє надзвичайну небезпеку, на яку наражаються цивільні в Ємені, зокрема ті, хто намагається втекти від насильства, оскільки вони непропорційно несуть головний удар конфлікту», – заявляє агентство ООН у справах біженців.

За словами місцевих жителів, авіаудар здійснили військові літаки коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, що воює проти повстанців Хуті.

Саудівська коаліція, яку підтримують також США, здійснює повітряні удари в Ємені з березня 2015 року. Тисячі цивільних були вбиті в перебігу бойових дій, більшість із них через удари з повітря, заявляють в ООН.

Понад 10 тисяч людей загинули і мільйони стали біженцями внаслідок громадянської війни, яка також зруйнувала значну частину інфраструктури країни.