Апеляційний суд скасував арешт фігуранта «газової справи» Постного

Апеляційний суд Львівської області скасував запобіжний захід у вигляді арешту обвинуваченому у так званій «газовій справі Онищенка» Валерію Постному. Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, рішення ухвалене 19 липня.

Апеляційний суд скасував запобіжний захід, застосований до підозрюваного на підставі рішення Галицького районного суду Львова від 3 липня у справі про розкрадання газового конденсату, що розслідується Львівським територіальним управлінням НАБУ, додали в бюро.

За даними слідчих, у рамках цієї справи Постному повідомили про підозру за статтями «співучасть у злочині» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Постний також є фігурантом так званої «газової справи Онищенка».

У грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 мільярди гривень. У бюро заявляють про встановлення ймовірної причетності до цієї справи 27 людей.

30 травня цього року справу стосовно восьми учасників «газової схеми» направили до Солом’янського райсуду Києва. Фігурантом цієї справи також є Олександр Онищенко, якого у липні минулого року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.