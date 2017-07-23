Ремонт із відновлення електропостачання ДФС не можуть почати через провокації – МТОТ

Ремонтники не можуть почати роботи з відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції через провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МТОТ).

Із посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю й координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін міністерство інформує, що дозвіл на виконання робіт отримано з боку України і Росії. «Але огляд ділянки не розпочато. З 8:00 23 липня фіксуються провокації в районі ДФС», – йдеться у повідомленні.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 22 липня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку.

«Вода з Донецької фільтрувальної станції надходить самопливом, орієнтовний час подачі води в такому режимі – не менше 1 доби в залежності від інтенсивності водозабору. У разі необхідності водопостачання населення буде здійснюється погодинно з запасів резервуару ємністю 4000 кубометри, в якому запас питної води орієнтовно на 4 доби», – заявляли в ДСНС 22 липня.

Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тисяч жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак – загалом майже 600 тисяч людей, неодноразово припиняла роботу через обстріли. Востаннє таке було на початку цього місяця.