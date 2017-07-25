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25 Липень 2017, Київ 18:49
Новини | Міжнародні

Президент Росії Путін зустрівся з віце-президентом Іраку аль-Малікі

Володимир Путін і Нурі аль-Малікі, Санкт-Петербург, 25 липня 2017 року

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з віце-президентом Іраку, колишнім прем’єр-міністром Нурі аль-Малікі. Зустріч відбулася 25 липня у селищі Стрєльна біля Санкт-Петербурга.

Під час переговорів Путін заявив, що Москва і Багдад домовилися про посилення двосторонньої економічної кооперації.

Російський президент назвав ситуацію на Близькому Сході «складною», зазначивши, що російсько-іракська співпраця мусить виходити за рамки двосторонніх відносин для охоплення всього регіону.

Аль-Малікі подякував Росії за допомогу у боротьбі з тероризмом.

«У нашому регіоні, особливо у Сирії та Іраку, Росія зробила надзвичайний внесок для запобігання розвалу», – зазначив аль-Малікі.

Його візит до Росії триватиме до 26 липня.

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