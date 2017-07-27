Горбатюк: Справу щодо Лукаш блокують у керівництві Генпрокуратури

Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив про створення перешкод для завершення розслідування справи колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, фігурантами якої, окрім неї, є більше 10 осіб.

Про це він заявив 27 липня на прес-конференції. За словами Горбатюка, слідчі готові завершити провадження ще з лютого цього року.

«З лютого місяця заступник генпрокурора Столярчук не погоджує повідомлення про підозру вказаним особам, а також іншим фігурантам кримінальної справи, яким інкримінується заволодіння коштами державного бюджету», – сказав начальник департаменту спецрозслідувань.

Юрій Столярчук заяву поки що не коментував. Офіційний заяв від керівництва Генпрокуратури також не надходило.

У травні 2015 року Генеральна прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра юстиції Лукаш у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України у розмірі понад 2 мільйони гривень шляхом їх безпідставного перерахування компанії «Європейська правова група».

У листопаді 2015 року у ГПУ заявили, що Лукаш повідомили про підозру у заволодінні 2,5 мільйона гривень з державного бюджету України та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

У липні 2013 року Олену Лукаш призначили міністром юстиції, 28 січня 2014 року Лукаш пішла у відставку.