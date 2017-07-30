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30 Липень 2017, Київ 12:34
Новини | Міжнародні

В Австралії заявили про зірваний теракт із метою підірвати авіалайнер

Під час спецоперації поліції на одній із околиць Сіднея, вечір 29 липня 2017 року

Поліція Австралії зірвала «терористичний замах» із метою підірвати авіалайнер, повідомив прем’єр-міністр країни Малколм Тернбулл.

За його словами, в місті Сіднеї й околицях звечора в суботу провели низку обшуків, затримали чотири особи. Велика спільна контртерористична операція кількох силових структур триває, додав він.

Також, сказав прем’єр, в усіх значних аеропортах країни запровадили посилені заходи безпеки.

План замаху, сказав Тернбулл, був доволі складний і перевищував можливості нападника-одинака.

Комісар Федеральної поліції Австралії Андрю Колвін, зі свого боку, повідомив, що ще не ясно, де саме й коли саме планували здійснити напад.

За його словами, останніми днями правоохоронці отримали інформацію, що дехто в Сіднеї планує теракт із використанням саморобного вибухового пристрою. Зараз триває розслідування інформації про те, що потенційною ціллю нападу міг бути літак, додав він.

За даними поліції, нікому з чотирьох затриманих чоловіків іще не оголошували офіційних обвинувачень. Їхніх імен також не наводили.

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