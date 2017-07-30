В Австралії заявили про зірваний теракт із метою підірвати авіалайнер

Поліція Австралії зірвала «терористичний замах» із метою підірвати авіалайнер, повідомив прем’єр-міністр країни Малколм Тернбулл.

За його словами, в місті Сіднеї й околицях звечора в суботу провели низку обшуків, затримали чотири особи. Велика спільна контртерористична операція кількох силових структур триває, додав він.

Також, сказав прем’єр, в усіх значних аеропортах країни запровадили посилені заходи безпеки.

План замаху, сказав Тернбулл, був доволі складний і перевищував можливості нападника-одинака.

Комісар Федеральної поліції Австралії Андрю Колвін, зі свого боку, повідомив, що ще не ясно, де саме й коли саме планували здійснити напад.

За його словами, останніми днями правоохоронці отримали інформацію, що дехто в Сіднеї планує теракт із використанням саморобного вибухового пристрою. Зараз триває розслідування інформації про те, що потенційною ціллю нападу міг бути літак, додав він.

За даними поліції, нікому з чотирьох затриманих чоловіків іще не оголошували офіційних обвинувачень. Їхніх імен також не наводили.