Військові навели уточнені дані про втрати: один загинув, дев’ять поранені

Речник Міністерства оборони України з питань української антитерористичної операції проти спільних гібридних російсько-сепаратистських військ на окупованій частині Донбасу полковник Андрій Лисенко повідомив уточнені дані про втрати українських сил за минулу добу: внаслідок бойових дій один український військовий загинув, дев’ять бійців були поранені; раніше повідомляли про сім поранених.

За словами речника, основних втрат (а саме один загиблий і восьмеро поранених військових) сили АТО зазнали у Красногорівці поблизу окупованого Донецька під час мінометного обстрілу. Ще одного українського військового було поранено під час обстрілу ворогом українських позицій у Широкині неподалік Маріуполя.

Раніше повідомляли про загибель одного і поранення шести українських військових унаслідок обстрілу у Красногорівці, що неподалік окупованого Донецька, який стався ще в суботу вранці.

Речник також підтвердив дані про 14 обстрілів із боку противника протягом суботи: три з них сталися на луганському напрямку, вісім на донецькому і три на маріупольському – серед цих останніх і згадані обстріли біля Красногорівки і Широкина.

Раніше військові нагадували, що на обстріли з боку бойовиків українські бійці відкривали щільний вогонь у відповідь, твердо примушуючи противника дотримуватися режиму тиші. «Хоча українська сторона суворо дотримується перемир’я, майже на кожен обстріл бойовиків від наших бійців йде асиметрична відповідь. Кожен український загиблий і поранений буде дорого коштувати ворогові», – наголошували в повідомленні прес-центру штабу АТО.

У підтримуваних Росією незаконних сепаратистських збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, ще вранці заявляли про порушення режиму припинення вогню з боку українських військ – донецькі бойовики нарахували за суботу 54 такі порушення, луганські 4. Про свої втрати вони нічого не повідомили.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.