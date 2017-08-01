Прокуратура повідомляє про обшуки в Київській ОДА

Прокуратура Київської області заявляє, що спільно зі Службою безпеки України проводить обшуки у службових осіб управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

За повідомленням, обшуки проводяться «у зв’язку з перевіркою наявної інформації про корупційні схеми видачі дозвільних документів на право обслуговування ряду маршрутів пасажирських перевезень».

У прокуратурі додали, що за матеріалами Служби безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо корупційних дій посадових осіб Київської обласної державної адміністрації.

«Відповідно до оперативної інформації Служби безпеки України вбачається, що посадові особи управління інфраструктури КОДА, протягом 2015-2016 років, розробили протиправну схему видачі дозвільних документів на право обслуговування ряду приміських автобусних маршрутів загального користування підконтрольним їм автомобільним перевізникам та афілійованим із ними структурам, які фактично не відповідали кваліфікаційним вимогам конкурсу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що слідчі дії наразі тривають.

У Київській ОДА ситуацію наразі не коментували.