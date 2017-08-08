У Росії почалися попередні слухання у корупційній справі щодо екс-міністра економіки

У Замоскворецькому суді Москви почалися попередні слухання у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, якого підозрюють в отриманні великого хабаря.

Перед засіданням він заявив журналістам, що винним себе не визнає.

Улюкаєва затримали у листопаді минулого року в офісі «Роснєфті». Після цього він був звільнений із посади, на яку був призначений у 2013-му.

27 липня цього року прокуратура затвердила екс-чиновнику обвинувальний висновок та направила справу до суду. Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом.

Улюкаєв – найвищий урядовець радянського чи російського уряду, заарештований від 1950-х років. Слідство звинувачує Улюкаєва у вимаганні хабара на суму два мільйони доларів США в обмін на затвердження міністерством угоди про придбання російським нафтовим гігантом «Роснєфть» регіональної нафтової компанії «Башнєфть».