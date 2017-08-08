Іран: президент Роугані представив список кандидатів на посади в уряді

Президент Ірану Хасан Роугані презентував список урядовців після вступу на свій другий термін на посаді. Більшість кандидатів на ключові посади ті ж самі, немає жодної жінки.

Згідно зі списком, поданим Роугані до парламенту 8 серпня, голова МЗС Джавад Заріф, міністр нафти Біджан Занганех і голова МВС Махмуд Алаві зберігають свої посади.

Очікують, що виконувач обов’язків Амір Хатамі офіційно отримає портфель. Хатамі може стати першим упродовж трьох десятиліть міністром оборони, вихідцем з національної армії.

З 1989 року в Ірані міністрів оборони обирали з впливового Корпусу вартових Ісламської революції, який звітує лише перед верховним лідером.

Решти з поданого Роугані списком – це чинні міністри і заступники.

Уряд, який складається з 18 членів, цього тижня має бути схвалений парламентом Ірану.

Хасан Роугані склав присягу 5 серпня.