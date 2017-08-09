Іран: поліція арештувала десятки підлітків через вечірку

В Ірані поліція затримала десятки молодих людей біля міста Істахан, які, за інформацією танцювали і вживали алкоголь.

9 серпня сайт iribnews.ir повідомив, що Корпус вартових Ісламської революції і місцева поліція напередодні під час вечірки арештували 64 «напівголих» підлітки обох статей.

За повідомленнями, компанія танцювала і пила алкоголь, після чого відео було опубліковане у соціальних мережах.

Агенція «Таснім» повідомляє, що про вечірку повідомили сусіди.

Згідно з ісламськими законами, вживання алкоголю і міжгендерні вечірки є забороненими.

Поліція Ірану часто проводить рейди на приватних вечірках, арештовуючи учасників.

8 серпня чиновники з провінції Керман анонсували закриття трьох «центрів нічних вечірок» та арешт 18 людей.