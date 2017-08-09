Іран: президент Роугані запропонував трьох жінок на державні посади після критики

Президент Ірану Хасан Роугані запропонував включити до складу державного управління трьох жінок: віце-президента у справах жінок і сім’ї, віце-президента з правових питань і помічника президента з громадянських прав.

Напередодні Роугані розкритикували у соціальних мережах за те, що він запропонував на розгляд парламенту виключно чоловічий склад уряду.

Під час своєї передвиборної кампанії помірний ісламський реформіст згадував про важливість прав жінок.

5 серпня переобраний на другий термін Хасан Роугані склав президентську присягу.