Двоє військових загинули 8 серпня під Мар’їнкою через неправильне поводження з мінометом – прокуратура

Військова прокуратура почала розслідування щодо порушення правил поводження зі зброєю, внаслідок чого поблизу Мар’їнки на Донеччині загинуло двоє бійців, повідомляється на сайті відомства.

Попередня версія слідства – вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету «Сані» різними військовослужбовцями двома боєприпасами, йдеться у повідомлені.

«Установлено, що 8 серпня 2017 року близько 04.25 години на бойовій позиції поблизу міста Мар’їнка Донецької області, внаслідок порушення військовослужбовцями однієї з військових частин правил поводження зі зброєю при здійсненні вогню у відповідь відбувся розрив міни в каналі ствола 120 мм міномету 2С12 «Сані». Внаслідок цього загинули 2 військовослужбовці, а ще 5 отримали поранення», – зазначають у військовій прокуратурі.

За повідомленнями штабу АТО, у зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень, один – бойової травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції.

Більшість жертв є наслідком інциденту під Мар’їнкою, де внаслідок виходу зброї з ладу загинули двоє й були поранені п’ятеро військових.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.