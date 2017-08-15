Аксьонов подякував ФСБ за затримання українського «агента»

Підконтрольний Кремлю глава анексованої Криму Сергій Аксьонов подякував співробітникам ФСБ Росії за затримання чоловіка, якого російські спецслужби називають «агентом СБУ» і заявив, що спроби дестабілізації обстановки в регіоні «приречені на провал». Про це Аксьонов написав у Facebook.

«Терорист вдало розраховував сховатися у потоці відпочивальників, які приїжджають до нас з України », – зазначив він.

За словами Аксьонова, через взаємодію силовиків і населення «такі моменти будуть припинятися ще на етапі розробки».

ФСБ Росії заявила про затримання 12 серпня в анексованому Криму чоловіка, якого вони називають «агентом СБУ» і звинувачують у підготовці диверсій на півострові.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував чоловіка на два місяці. Російські спецслужби заявляють, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

Служба безпеки України заявляє, що чергове затримання громадянина України в окупованому Криму є провокацією і «фейковою новиною».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.