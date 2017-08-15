Російські рятувальники припинили пошуки чотирьох гірників у затопленій шахті

Пошуки чотирьох із восьми шахтарів, які зникли після аварії на руднику «Мир» у Якутії (Росія), припинили через загрозу для життя рятувальників, повідомила компанія «Алроса», якій належить рудник.

4 серпня в результаті аварії були повністю зруйновані гірничі виробки й обладнання шахти. З 151 шахтаря, що перебували на руднику, 143 врятували. Частина шахти виявилася затопленою. Продовження пошуково-рятувальної операції тут неможливе. На даний момент рятувальники розбирають завали на ділянці, де, за їхніми даними, можуть перебувати ще чотири людини.

Остання велика аварія на російській вугільній шахті сталася в лютому минулого року. Тоді на шахті «Північна» у Воркуті стався викид метану і серія вибухів, в тому числі один із них при проведенні рятувальних робіт. Загинули 36 людей.

У Росії з 58 вугільних шахт 20 внесені у список небезпечних.