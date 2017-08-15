Штаб: на Донбасі поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося внаслідок гранатометного обстрілу укріплень Збройних сил України біля Мар’янки і Водяного.

За даними штабу, на маріупольському напрямку підтримувані Росією бойовики з мінометів обстрілювали опорні пункти українських військових біля Широкина, Новотроїцького, Павлополя.

Крім того, у прес-центрі зазначають, що на луганському напрямку зафіксовані обстріли біля Новоолександрівки і Троїцького.

Бойовики з угруповань «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах 17 населених пунктів, а в угрупованні «ЛНР» стверджують про вісім порушень режиму тиші минулої доби.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.