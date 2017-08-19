Ліван і «Хезболла» оголосили про наступ на «Ісламську державу» на кордоні з Сирією

Ліванська армія 19 серпня оголосила про початок довгоочікуваної військової кампанії проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» на північно-східному кордоні з Сирією.

Водночас ліванське шиїтське угруповання «Хезболла» оголосило, що разом із сирійською армією почало операцію з сирійського боку кордону, в гірській місцевості Каламун.

Ліванська армія повідомила, що атакує бойовиків зі своєї території і не координує свою операцію із «Хезболлою» чи сирійською армією. Військові заявляють, що операція триватиме до повного відновлення контролю над лівансько-сирійським кордоном.

Будь-яка спільна операція між ліванською армією і «Хезболлою» й сирійськими військами могла б відобразитися на політичній ситуації в Лівані, який отримує значну військову допомогу від США. Вашингтон кваліфікує підтримувану Іраном «Хезболлу» як терористичне угруповання.