За добу сепаратисти 4 рази порушували режим тиші – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив про 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів. Про це повідомляється у вечірньому зведенні на Facebook-сторінці штабу.

За даними української сторони, обстріли тривали на Луганському та Донецькому напрямках

«В основному, ці обстріли були не прицільні і носили провокативний характер», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріли з боку українських військових, угруповання «ЛНР» вечірніх зведень не оприлюднювало.

Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи оголосили про безстрокове припинення вогню у зоні конфлікту на Сході Україні у зв’язку з початком навчального року. Перемир’я починається з півночі 25 серпня.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, зараз діє проголошене від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.