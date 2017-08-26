Північна Корея запустила нові ракети

Північна Корея здійснила нові пуски кількох ракет – як уважають, найімовірніше, балістичних малої далекосяжності.

Ракети були запущені зі східного узбережжя країни в Японське море.

Об’єднане управління начальників штабів Збройних сил Південної Кореї повідомило, що ракети пролетіли в бік моря близько 250 кілометрів.

Тихоокеанське командування США заявило, що спостерегло пуски трьох балістичних ракет малої далекосяжності, причому одна з них вибухнула відразу після старту, ще дві зазнали невдачі в польоті.

За словами військових США, ракети не були націлені на американський острів Гуам у Тихому океані, що його недавно погрожував обстріляти Пхеньян.

У Японії заявили, що ракети, як виглядає, не загрожували безпеці країни.

Наразі певних даних про ці пуски немає, точно не встановлена навіть їхня кількість. Пхеньян іще не виступав ні з якими заявами з цього приводу.

Серед іншого, існують припущення, що випробовувати могли не балістичні ракети, а особливо потужну реактивну систему залпового вогню.

Пуски відбулися під час щорічних регулярних спільних навчань військ Південної Кореї і США на півдні Корейського півострова, які Пхеньян засуджує як «репетицію вторгнення» на територію Північної Кореї.

Попередній північнокорейський ракетний пуск, 28 липня, викликав стривоженість фахівців – та ракета, за обчисленнями, могла сягнути не тільки тихоокеанських острівних територій США, але й американського континенту.

Раніші ракетні випробування Пхеньяна змусили Раду безпеки ООН далі посилити вже й так доволі суворі економічні санкції проти влади Північної Кореї.