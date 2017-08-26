Рівненська АЕС автоматично відключила енергоблок, причини встановлюють – Енергоатом

Четвертий енергоблок Рівненської атомної станції у п’ятницю о 15:53 відключили від енергомережі дією автоматичного захисту генератора, повідомляє прес-центр державного підприємства «Енергоатом» на своєму сайті.

«Подію кваліфіковано рівнем «нуль - поза шкалою» за шкалою оцінки ядерних подій INES. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм За даними роводиться пошук і усунення причин даної події», – йдеться у повідомленні.

Станом на 17 годину 25 серпня у роботі перебували три енергоблоки Рівненської АЕС, чи увімкнули четвертий станом на зараз – невідомо.

У лютому цього року у російських медіа з’явилось повідомлення про нібито викид радіації у Європі, де фігурували Рівненська та Південноукраїнська атомні станції. «РИА Новости» навела начебто цитату з видання The Independent Barents Observer: «Відомо, що на українських атомних енергостанціях існують серйозні проблеми з централізованим управлінням і виконанням норм і стандартів роботи».

Але 9 березня редакція The Independent Barents Observer повідомила, що представлена цитата у «РИА Новости» й інших російських ЗМІ про Україну фальшива і нічого такого в матеріалі не було. Редакція видання наголосила: про Україну в матеріалі взагалі не згадувалось.