Україна готова приєднатись до рішучих дій міжнародної спільноти через ядерні випробування КНДР – МЗС

Україна готова приєднатися до більш рішучих дій міжнародної спільноти, зокрема з використанням важелів у Раді безпеки ООН, для протидії подальшим ядерним і ракетним загрозам, заявляє українське Міністерство закордонних справ на своєму сайті.

«Україна якнайсуворіше засуджує ядерне випробування, проведене 3 вересня в КНДР, яке в поєднанні з агресивною програмою створення балістичних ракет становить реальну загрозу безпеці вже не лише сусіднім країнам, а й світовій спільноті. Україна, яка добровільно відмовилася від свого третього за величиною ядерного запасу та стратегічних засобів доставки, розцінює останні дії Пхеньяну як свідомий, авантюрний і провокативний крок. Вчергове доводиться із жалем констатувати, що дії керівництва Північної Кореї прямо і цинічно суперечать численним резолюціям Ради Безпеки ООН», – йдеться у повідомленні.

Також МЗС України закликало Радбез ООН провести детальне експертне дослідження розвитку північнокорейської ядерної та ракетної програм у контексті виявлення можливої іноземної допомоги Пхеньяну в цій сфері.

Уранці в неділю сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну активність в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету.

Раніше цього ж тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.

4 вересня Рада Безпеки ООН має намір провести позачергове засідання, щоб обговорити його відповідь на випробування. Його скликають на прохання США, Японії, Великої Британії, Франції і Південної Кореї.

Раніше в неділю багато країн і міжнародних об’єднань уже засудили північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції.

Після останнього наразі ракетного пуску з боку КНДР Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше.