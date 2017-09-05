Парубій відкрив сьому сесію Верховної Ради восьмого скликання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 5 вересня відкрив сьому сесію парламенту восьмого скликання.

На засіданні, крім депутатів, присутні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Кабінету міністрів.

Також у сесійній залі присутні керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, посадові особи, яких парламент обирає, призначає чи надає згоду на призначення на посаду, а також представники дипломатичних представництв іноземних держав.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій виступив перед депутатами. До них звернувся також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.