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05 Вересень 2017, Київ 11:06
Новини | Політика

Парубій відкрив сьому сесію Верховної Ради восьмого скликання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 5 вересня відкрив сьому сесію парламенту восьмого скликання.

На засіданні, крім депутатів, присутні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Кабінету міністрів.

Також у сесійній залі присутні керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, посадові особи, яких парламент обирає, призначає чи надає згоду на призначення на посаду, а також представники дипломатичних представництв іноземних держав.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій виступив перед депутатами. До них звернувся також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

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