Суд продовжив розгляд справи Януковича

Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи екс-президента України Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді.

На засідання 6 вересня прибули два прокурори Головної військової прокуратури і новий державний адвокат, наданий Януковичу, Максим Герасько.

Суд почався з виступу нового адвоката Януковича.

На минулому засіданні, 17 серпня, колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання колишнього адвоката Януковича Віталія Мешечека про самовідвід і постановив призначити нового державного адвоката.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.