Із Казахстану видворяють індійських робітників після масової бійки в Астані

Влада Казахстану заявляє про плани вислати 61 будівельника з Індії за «дисциплінарні» порушення. Цьому рішенню влади передувала масова бійка між індійськими і казахстанськими робітниками на місці будівництва висотної будівлі «Абу-Дабі Плаза», що сталася на початку місяця.

Влада стверджує, що бійка за участю десятків людей, до місця якої були стягнуті співробітники спецпідрозділу поліції, виникла після того, як індійські робітники напали на співробітника місцевого охоронного агентства, який відмовився випустити з будмайданчика одного з робітників, який, ймовірно, був п’яний.

Масові сутички є рідкістю для столиці багатої нафтою країни, в якій авторитарний президент Нурсултан Назарбаєв править протягом більше ніж 25 років. За заявами влади, серйозних травм ніхто не має.

У заяві влади Астани сказано, що рішенням про видворення передували переговори з послом Об’єднаних Арабських Еміратів в Казахстані і керівництвом компанії Arabtec Holding, що найняла індійських робітників.

Перша група з 23 будівельників має залишити Казахстан протягом найближчої доби, йдеться в заяві мерії Астани. Усі, кого видворяють, є громадянами Індії.

Розпочате в 2010 році будівництво «Абу-Дабі Плаза», яка після завершення має стати найвищою будівлею в Центральній Азії, планують завершити до кінця цього року. На цьому будівництві раніше сталося кілька пожеж.