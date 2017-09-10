У Мексиці число жертв землетрусу зросло принаймні до 90

За повідомленнями з Мексики, число виявлених на цей час загиблих унаслідок потужного землетрусу на тихоокеанському узбережжі країни, що стався в четвер, зросло до принаймні 90 людей.

За даними Служби цивільної оборони країни, у штаті Оахака на півдні Мексики число жертв іще пізнього вечора в суботу зросло до 71 людини. Також іще 15 людей загинули в сусідньому штаті Чіапас і 4 у штаті Табаско.

Нинішній землетрус, магнітуду якого мексиканські сейсмологи оцінили у 8,2, а американські у 8,1, ударив у Тихому океані біля берегів штату Чіапас. Він був потужніший, ніж землетрус 1985 року, який зруйнував значні частити столиці країни Мехіко і спричинив до десяти тисяч жертв.

Цього разу землетрус був відчутний у Мехіко, а також на значній території сусідньої з мексиканським штатом Чіапас держави Гватемали.

Як заявляв президент Мексики Енріке Пенья Нієто, це був найпотужніший землетрус у цій країні майже за століття.

Крім того, останніми днями інші частини Мексики потерпіли від урагану «Катя». У п’ятницю внаслідок зсуву ґрунту після сильних злив і повеней, спричинених ураганом, у штаті Веракрус на узбережжі Мексиканської затоки загинули дві людини.