Держсекретар США висловився проти ескалації у відносинах із Росією – речниця

Державний секретар США Рекс Тіллерсон не бажає ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою і бажає поліпшення відносин із Росією, які є відносинами між двома ядерними державами, сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт.

«Ми очікуємо на спробу просунутися вперед», – додала вона.

Речниця нагадала про візит до Москви спецпосланця США у справах Північної Кореї Джозефа Юна на переговори щодо ядерної і ракетної програми Пхеньяна чи зустріч у фінському Хельсінкі заступника державного секретаря США Томаса Шаннона і заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова як про приклади продовження співпраці в північнокорейському питанні і пошуку виходу з дипломатичної кризи.

Сполучені Штати наказали росіянам залишити російське консульство в Сан-Франциско, а також дві інші дипломатичні будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовувалися як торгові представництва, в термін до 2 вересня після того, як Москва в серпні наказала США скоротити дипломатичний персонал у Росії до 455 осіб до 1 вересня, а президент Росії Володимир Путін тоді ж заявив, що це означає скорочення 755 співробітників.

До таких дій Росія вдалася у відповідь на нові санкції США через втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, яке вважають доведеним усі американські спецслужби і яке Москва заперечує. Наприкінці 2016 року США вже видворили через це групу російських дипломатичних працівників і закрили кілька російських дипломатичних дач, що, за деякими припущеннями, могли використовуватися спецслужбами Росії для втручання у вибори; тоді Росія утрималася від негайної відповіді.