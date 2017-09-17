Понад 5 мільйонів гривень заплатили з бюджету через «беззаконня» за півроку – #Точно

Витрати на відшкодування збитків, завданих громадянам незаконними діями органів влади України, протягом першого півріччя 2017 року склали 5,3 мільйона гривень. Така інформація міститься у звіті про виконання бюджету України, опублікованому на порталі державного казначейства, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Виплачена компенсація враховує відшкодування збитків, завданих діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду та інших органів влади.

Минулого року з бюджету на аналогічні компенсації витратили понад 18 мільйонів гривень.

У 2015 році – понад 15 мільйонів гривень.

А понад 52 мільйони гривень сплачено з бюджету цього року на виконання рішень іноземних судів у справах проти України.