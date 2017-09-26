CIT повідомляє про загибель у Сирії ще двох російських військових

У Сирії нещодавно загинули ще двоє російських військових – Юрій Хабаров з Ярославської області і Магомед Тербулатов з Чечні, повідомляє агентство з розслідувань Conflict Intelligence Team.

За даними розслідувачів, перед відправкою в Сирію Хабаров воював на боці підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Чи служив Хабаров в Сирії за контрактом, чи був найманцем, невідомо.

Про загибель Тербулатова повідомляв проект Радіо Свобода «Кавказ.Реалії». Загиблий, як стверджується, служив у Сирії у військовій поліції. CIT зазначає, що 20 вересня Міністерство оборони Росії повідомило про оточення 30 бійців військової поліції в сирійській провінції Ідліб. Про загиблих у відомстві тоді не заявляли.

Минулого тижня стало відомо про загибель в Сирії п’ятьох російських військових, серед них – генерал-лейтенанта Валерія Асапова.

Всього, за даними агенції Reuters, лише від початку 2017 року в Сирії загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель близько 10 росіян.