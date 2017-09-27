На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 26 вересня був поранений один український військовий, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики за добу 15 разів порушили перемир’я, Збройні сили України 12 разів відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах поблизу Горлівки та Донецька, в угрупованні «ЛНР» заявляють про бойові дії поблизу Бахмутської траси.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.