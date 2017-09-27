Суд переніс розгляд справи Януковича на 28 вересня

Оболонський районний суд Києва переніс на 28 вересня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Як повідомив суддя, який головує на засіданні, Владислав Дев’ятко, засідання розпочнеться о 10:00. Засідання суду 27 вересня перенесли, бо адвокат Януковича задіяний в іншому процесі.

На засіданні 27 вересня прокурори мали перейти до стадії вивчення доказів. Проте державний адвокат Януковича Максим Герасько закликав Оболонський районний суд Києва розглянути його клопотання і залишити на процесі лише одного прокурора.

За його словами, присутність у процесі двох прокурорів і одного адвоката суперечить принципу рівності учасників кримінального провадження. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Крім того, суд відхилив і клопотання адвоката, який просив про перерву в судовому засіданні для зустрічі зі своїм підзахисним. Герасько заявив, що хоче поїхати до Януковича для узгодження позиції. Також захисник просив, щоб суд розпорядився виділити йому кошти на поїздку. Суддя зазначив, що у Гераська було достатньо часу з 18 серпня, щоб з’їздити до клієнта.

На наступному засіданні суд має намір досліджувати психологічну експертизу Януковича.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.