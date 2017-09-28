Кількість людей, які отруїлися рибою у Львові, сягнула 66 – ОДА

Кількість людей, які отруїлися рибою у Львові, сягнула 66, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Серед постраждалих – сім дітей.

За повідомленням, у всіх постраждалих виявили сальмонельоз. Стан пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості.

Раніше прес-служба прокуратури Львівської області повідомила, що оголосила про підозру львів’янці, яка приготувала і продавала на одному із місцевих ринків рибу гарячого копчення, вживання якої спричинило масове харчове отруєння.

За даними прокуратури, жінка, «знаючи, що порушені правила та норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби, потім цей товар без документів про якість, вона збувала на львівському ринку».