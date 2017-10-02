Гривня втратила щодо долара ще 7 копійок – НБУ

Національний банк України послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 3 жовтня на 7 копійок – до 26,65 гривні за долар. За повідомленнями учасників валютного ринку, НБУ провів інтервенцію з продажу долара у форматі «запиту найкращого курсу», що не дало курсу піти вище позначки 26,70 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро на 3 жовтня складає 31,30.

За місяць національна валюта втратила щодо долара США майже 1 гривню. 4 вересня НБУ оцінював долар у 25 гривень 75 копійок.

Кабінет міністрів на 2018 рік прогнозує курс гривні на кінець наступного року на рівні 30,1 гривні за долар США. Про це йдеться в тексті проекту держбюджету-2018, опублікованому на сайті Верховної Ради.

На 2017 рік в бюджеті був закладений середній курс 27,2 гривні за долар.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що немає підстав говорити про те, що у 2018 році курс буде на рівні 30 гривень за долар США. «Це суто технічна цифра, такі розрахунки нам надав Національний банк України. Але я наразі не бачу об’єктивних підстав, щоб на кінець наступного року долар так виріс», – сказав він. На думку Гройсмана, все залежатиме від темпів реформ і економічного зростання.